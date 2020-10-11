“الصحة” تعلن اليوم الاحد شفاء 56 حالة و10 وفيات و928 اصابة بالكورونا 923 منها محلية ليصبح العدد الكلي 24926

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 928 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الأحد، منها 923 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 24926.

كما أعلنت حسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة عن تسجيل 10 حالات وفاة، ليرتفع العدد الكلي للوفيات منذ بدء الوباء إلى 191 حالة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 923 حالة محليّة، منها 614 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و89 حالة في محافظة البلقاء و71 حالة في محافظة إربد، و71 حالة في محافظة الزرقاء، و49 حالة في محافظة عجلون، و14 حالة في محافظة جرش ، و6 حالات في محافظة مأدبا، و6 حالات في محافظة الطفيلة، وحالتان في محافظة معان، وحالة واحدة في محافظة الكرك.

كما سجلت 5 حالات خارجيّة منها، 4 حالات بين القادمين من خارج المملكة، وحالة واحدة لسائق شاحنة أردني قادم عبر مركز حدود العمري، إضافة إلى تسجيل 56 حالة شفاء في المستشفيات المعتمدة.

وأشار الموجز إلى إجراء 17505 فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 1417257 فحصاً.

ودعت الوزارة الجميع في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.