“التعليم العالي” تعلن نتائج ترشيح الدورة الأولى للمنح الخارجية/ رابط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2020/ 2021 ضمن دورة الترشيح الأولى.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن الحصول على نتائج المنح سيكون من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط http://www.dsamohe.gov.jo/ESSApp2020/SclrAdmLogin.aspx ، وسيُمنح الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة 24 ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي رشح للاستفادة منها أو رفضها من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح باستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة، وبخلاف ذلك يفقد حقه في الترشيح.

وأضافت، كما يستطيع أي طالب غير مرشح الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين جرى ترشيحهم ضمن المنطقة الجغرافية او الاعتبارية التابع لها. واوضحت الوزارة أنها لن تستقبل أي مراجع في مبنى الوزارة للاستفسار عن المنح الخارجية نظراً للظروف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا وحفاظاُ على سلامة المراجعين والموظفين، داعية إلى إرسال الاستفسارات على البريد الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات على العنوان dsa@mohe.gov.jo.