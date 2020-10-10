يُستحسن للمغتربين الاردنيين نقل ابنائهم للمدارس في مقرات اقامتهم

قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان، إن قرار التحول للتعليم عن بعد ليس مرتبطا بفترة زمنية محددة.

وأضاف القرعان خلال حديثه لموقع “هلا أخبار”، أن قرار العودة إلى التعليم الوجاهي مرتبط بالحالة الوبائية.

وفيما يتعلق بالأردنيين الذين عادوا إلى بلاد اغترابهم، ولا يزال أبناؤهم مسجلين بالمدارس الأردنية، قال القرعان إنه يتوجب على ولي الأمر نقل ابنه إلى مدرسة في البلد الذي يقيم فيه، مشيرا إلى أن التعليم عن بعد قد لا يستمر طيلة الفصل الدراسي، وقد تعود المدارس إلى التعليم الوجاهي.

وحول العطل الرسمية في ظل التعليم عن بعد، قال القرعان إن القرار يعود إلى الطالب إن رغب بحضور دروسه أم لا، مؤكدا أنه لن يتم محاسبة الطالب على الغياب في العطل الرسمية.