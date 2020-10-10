ترامب يهوي الى الحضيض وهو يستخدم عبارة جنسية داعرة على الهواء في معرض تهديداته الحمقاء لايران وحركة حماس
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جرينتش+2 03:29
يُستحسن للمغتربين الاردنيين نقل ابنائهم للمدارس في مقرات اقامتهم

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