ترامب يهوي الى الحضيض وهو يستخدم عبارة جنسية داعرة على الهواء في معرض تهديداته الحمقاء لايران وحركة حماس
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حوار مع الفنانة الراحلة وردة الجزائرية عمره عشرون عاماً/ فيديو

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