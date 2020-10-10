حوار مع الفنانة الراحلة وردة الجزائرية عمره عشرون عاماً/ فيديو

كشفت الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة، عن صورة قديمة جمعتها بالمطربة الجزائرية الراحلة “وردة”، تعود لعام 2000 وبداية الألفية الجديدة، حيث نشرت منى أبو حمزة، الصورة عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: “صورة عمرها 20 سنة مع فنانة لا تموت”.

وحلت مؤخرا الذكرى الثامنة لوفاة المطربة الكبيرة وردة، التى رحلت عن عالمنا عام 2012 ودفنت فى مقبرة “العالية” بالعاصمة الجزائرية أهم مقبرة فى البلاد، إذ دفن بها زعماء ورؤساء الجزائر الراحلون، وبعد كل هذه السنوات ما زالت وردة عطرها يفوح فى كل أرجاء الوطن العربى، وتحقق أغنياتها على مواقع التواصل واليوتيوب ملايين المشاهدات وكأنها لا تزال بيننا روحا وجسدا.

اسمها الحقيقى وردة فتوكى، مارست الغناء فى فرنسا، وكانت تقدم الأغانى للفنانين المعروفين فى ذلك الوقت مثل أم كلثوم وأسمهان وعبد الحليم حافظ، وعادت مع والدتها إلى لبنان وهناك قدمت مجموعة من الأغانى الخاصة بها.

قدمت لمصر سنة 1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمى رفلة، الذى قدمها فى أولى بطولاتها السينمائية “ألمظ وعبده الحامولى” الذى غنت فيه روحى وروحك حبايب، واسأل دموع عنيا، ليصبح فاتحة إقامتها المؤقتة بالقاهرة، وطلب رئيس مصر الخالد جمال عبد الناصر أن يضاف لها مقطع فى أوبريت “وطنى الأكبر”.

وفى حوار تلفزيونى قديم، تحدثت الراحلة وردة، عن علاقتها وسر حبها الشديد لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وقالت وردة، خلال الحوار: “أنا كنت مدمنة عبد الوهاب”، مؤكدة على أن من يعمل مع عبد الوهاب لا يستطيع بعدها أن يعمل مع غيره.

كما قالت خلال الحوار ردا عن سؤال مذيع ماذا تعلمت من عبد الوهاب بالقول: علمنى كيف أتعامل مع الناس، وعلمنى الصبر والإخلاص واحترام المواعيد وحتى بعض الشؤون الدينية.