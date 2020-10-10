"الصحة" تعلن اليوم الجمعة شفاء 129 حالة و22 وفاة و1246 اصابة بالكورونا 1230 منها محلية ليصبح العدد الكلي 22763
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جرينتش+2 11:14
بعد لقاء مُطول في موسكو .. لافروف يعلن صباح اليوم السبت التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان

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