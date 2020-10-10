“الصحة” تعلن اليوم السبت شفاء 139 حالة و15 وفاة و1235 اصابة بالكورونا 1227 منها محلية ليصبح العدد الكلي 23998

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 15 حالة وفاة، بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة، اليوم السبت، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 181 وفاة.

كما أعلن حسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، عن تسجيل 1235 إصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها 1227 محلية، ليرتفع العدد الكلي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 23998.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 742 في محافظة العاصمة، 200 في محافظة الزرقاء، 97 في محافظة الكرك، 59 في محافظة إربد، منها 17 في الرمثا، 35 في محافظة معان منها 15 في البترا، 31 في محافظة البلقاء، 24 في محافظة جرش، 13 في محافظة المفرق، 9 في محافظة مأدبا، 8 محافظة عجلون، 7 في محافظة العقبة، وإصابتان في محافظة الطفيلة، إضافة إلى تسجيل 8 إصابات خارجيّة بين القادمين من خارج المملكة.

كما سُجّلت 139 حالة شفاء منها 18 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و106 حالات في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و10 حالات في مستشفى الملكة علياء، و5 حالات في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

ولفت إلى إجراء 12280 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 1399752 فحصاً.

وتنتهي – حسب الموجز الإعلامي- في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف هذه الليلة فترة حظر التجوّل الشامل، وتبدأ في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل فترة حظر التجوّل الجزئي، التي يُسمح خلالها للأشخاص المصرّح لهم فقط بالخروج، وتستمرّ حتى الساعة السادسة صباحاً.

ودعت الوزارة الجميع في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.

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