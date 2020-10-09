12 وفاة جديدة بالكورونا اليوم الجمعة في الأردن

أعلن مدير المركز الوطني للطب الشرعي، الدكتور عدنان عباس، اليوم الجمعة، عن تسجيل 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لغاية ظهر الجمعة.

وقال عباس الذي أعلن عن إصابته بالفيروس مؤخرا، إنه يتابع عمله من منزله مع كوادر المركز الوطني للطب الشرعي.

ولفت عباس النظر إلى أن الوفيات سجلت في مستشفيات عامة وخاصة، ولكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

ودعا عباس إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان قد سُجلت في الأردن، امس الخميس، 13 حالة وفاة و1317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة 21517 إصابة، و144 وفاة إجمالية بين المصابين، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة