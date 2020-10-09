اجواء حارة في كافة مناطق المملكة اليوم الجمعة وغدا

يطرأ اليوم الجمعة، إرتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع تواجد الغيوم على إرتفاعات متوسطة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد السبت حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات متوسطة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.

ويطرأ الأحد إنخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها الإعتيادية بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 35 – 21 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 32 – 20، وفي مرتفعات الشراة 32 – 18، وفي مناطق البادية 37 – 20، وفي مناطق السهول 35 – 22، وفي الاغوار الشمالية 41 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 27، وفي البحر الميت 41 – 26، وفي خليج العقبة 42 – 27 درجة مئوية. –(بترا)

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