الأسد يرد على اعتراف ترامب بمحاولة اغتياله: الاغتيال اسلوب عمل أمريكي مفضوح يفعلونه منذ القدم في كل انحاء العالم
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وزير الصحة: توفير 230 ألف جرعة من مطعوم الانفلونزا الموسمية

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