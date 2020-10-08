في اطار المشاورات الوزارية.. رئيس الحكومة المكلف يزور مجلس الأعيان

استقبل رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار المجلس، اليوم الخميس، رئيس الوزراء المكلف الدكتور بشر الخصاونة ، وذلك في إطار المشاورات التي يجريها الخصاونة لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقد هنأ الفايز الرئيس المكلف بالثقة الملكية السامية، متمنيا له التوفيق في تشكيل حكومة قادرة على تحقيق الرؤى التي تضمنها كتاب التكليف.

كما أكد الفايز التزام المجلس بالتعاون مع الحكومة المنتظرة ودعم برامجها وقراراتها في إطار التزامها بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وتطبيقها للرؤى الملكية التي جسدها كتاب التكليف وبما يخدم المصالح الوطنية ويلبي طموحات المواطنين في مختلف المجالات.

وأكد الخصاونة التزامه بما ورد في كتاب التكليف السامي، وبالتشاور مع السلطة التشريعية بشقيها الأعيان والنواب بما يخدم مصالح الوطن وفي اطار الدستور.