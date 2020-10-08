رجعت الصيفية.. أجواء حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة اليوم

تكون الأجواء اليوم الخميس حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، فقد سجلت درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، حيث يطرأ يوم غد الجمعة ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء الى شمالية غربية.

ويطرأ يوم السبت انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء إلى شمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 34 – 21 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 32 – 20، وفي مرتفعات الشراة 31 – 18، وفي مناطق البادية 35 – 20، وفي مناطق السهول 33 – 20، وفي الاغوار الشمالية 40 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 27، وفي البحر الميت 38 – 25، وفي خليج العقبة 41 – 26 درجة مئوية. –(بترا)

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