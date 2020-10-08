دواعش امريكا.. إحباط محاولة 6 أشخاص خطف حاكمة ولاية ميشيجان

اتهم مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي “إف بي آي” اليوم الخميس، 6 أشخاص بمحاولة اختطاف حاكمة ولاية ميشيجان “جريتشن ويتمر” من منزلها التي تقضي فيه العطلة، وذلك بالتعاون مع مجموعة مسلحة في الولاية.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن الأشخاص الستة الذين جرى اعتقالهم وتوجيه التهمة إليهم بمحاولة خطف حاكمة ميشيجان يعتنقون أفكار معادية لحكومة الولاية، وتحدثوا على الأقل منذ هذا الصيف عن فكرة أخذ الحاكمة، التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي، كرهينة.

وحسب الصحيفة نفسها فإن المتهمين راقبوا خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين المنزل الذي تقضي فيه حاكمة الولاية إجازتها، وكانوا يخططوا لاختطافها قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضاف “إف بي آي” في دعوى جنائية تقدم بها إلى محكمة فدرالية أن أربعة من الأشخاص الستة خططوا لكي يلتقوا أمس الأربعاء لدفع ثمن متفجرات، وتبادل معدات وملابس عسكرية كانت ستستخدم في عملية الخطف.

ومن المقرر أن يعقد محققون فدراليون مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق للحديث عن تفاصيل أكثر بشأن هذا الموضوع.

وتتحدث وثائق الدعوى بأن مخطط الأشخاص المتهمين كان يقضي باختطاف الحاكمة ويتمر في منزلها الثاني في منطقة شمال ولاية ميشيجان، وجرى ذكر أسماء خمسة على الأقل من المتهمين بالوقوف وراء المخطط في وثائق الدعوى الجنائية.