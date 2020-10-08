انتصار كامالا هاريس على مايك بنس في مناظرة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس الامريكي زخرت بالاتهامات المتبادلة

تبادل المرشحان لمنصب نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس وكامالا هاريس، الاتهامات في قضايا داخلية وخارجية، على رأسها ملف أزمة كورونا والإقتصاد والعلاقات مع الصين وروسيا.

فقد انتقدت هاريس الطريقة التي تعاملت بها إدارة الرئيس دونالد ترمب مع أزمة تفشي فيروس كورونا، واصفةً إياها بـ “أضخم فشل” في التاريخ الأميركي.

وقالت السناتورة كامالا هاريس التي اختارها المرشح الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن لمنصب نائبة الرئيس، في مستهلّ المناظرة ضدّ نائب الرئيس مايك بنس، إن “الأميركيين كانوا شهوداً على أضخم فشل لأي إدارة رئاسية في تاريخ بلدنا”.

واتهم بنس منافسته الديمقراطية بـ”تقويض ثقة” الأميركيين بلقاح محتمل ضدّ فيروس كورونا المستجدّ. وقال مخاطباً هاريس “حقيقةً، أنك تواصلين تقويض ثقة الجمهور في التوصل إلى لقاح، عبر الإيحاء بأنه إذا ما أُنتج لقاح أثناء إدارة ترمب، فهذا أمر غير معقول”.

وأتى تصريح مايك بنس ردا على قول هاريس خلال المناظرة إنه “إذا قال لنا الأطباء إنّه يتعيّن علينا تناوله فسأكون الأولى التي ستقف في الطابور لتناوله، أما إذا قال لنا ترمب أنّه علينا تناوله فلن أتناوله”.

واعتبر بنس أن ترمب تعامل بشكل صحيح مع جائحة كورونا، وفعل ما لم يفعل أي رئيس غيره أي وقف الرحلات مع الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بينما عارض بايدن هذا القرار واعتبره عنصرياً.

وقال بنس ورثت ركودا اقتصاديا من مرحلة رئاسة باراك أوباما. ووصف المشروع الصحي لأوباما بـ” الكارثة”، مشيراً إلى أن “بايدن سيفرض ضرائب في اليوم الأول له في البيت الأبيض، في حال فوزه”.

ومن جهتها قالت هاريس إن “الأميركيين كانوا شهودا على أضخم فشل لأي إدارة رئاسية في تاريخ بلدنا”.

لكن بنس رد باتهام هاريس بـ”تقويض ثقة” الأميركيين بلقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد، وقال بنس مخاطبا هاريس “حقيقة أنك تواصلين تقويض ثقة الجمهور في لقاح، إذا ما أُنتج أثناء إدارة ترامب، هو أمر غير معقول”.

واتهمت هاريس الرئيس ترامب بالاستخفاف بالجيش الأميركي، كما وصفت قسما من الشرطة الأميركية بأنه يحمل ضغائن للأقليات في البلاد، واتهمت إدارة ترامب بخداع أصدقاء أميركا وبحماية الدكتاتوريين حول العالم.

وانتقدت المرشحة الديمقراطية بشدة ما اعتبرته عدم تحرك إدارة ترامب لمحاسبة روسيا على ما سمّته عرض مكافآت مقابل قتل جنود أميركيين بأفغانستان، كما انتقدت انسحاب بلادها من الاتفاق النووي مع إيران

وقد عقب الرئيس ترامي على المناظرة في تغريدة نشرها فجر اليوم قائلا ان بينس حقق انتصارا كبيرا فيه على منافسته،

اما استطلاعات للراي العام اجريت بعد المناظرة، فقد اظهرت ان 59% من المستطلعين اعتبروا ان كاملا هاريس خرجت منتصرة منها .

جدير بالذكر أن المناظرة جرت في جامعة يوتا في سولت ليك سيتي، مع اللجوء إلى فواصل بلاستيكية للحفاظ على التباعد، وهو ما يذكر بمدى تأثير تفشي جائحة فيروس كورونا على السباق قبل انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.