"الصحة" تعلن اليوم الجمعة شفاء 129 حالة و22 وفاة و1246 اصابة بالكورونا 1230 منها محلية ليصبح العدد الكلي 22763
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«المونيتور»: إسرائيل ما زالت بعيدة عن الحرب الأهلية ولكنها تقترب منها سريعا بمرور الايام

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