القوات المسلحة تباشر اليوم، مع مختلف الأجهزة الأمنية، تنفيذ خطة فرض الحظر الشامل في كافة محافظات المملكة

بدأت القوات المسلحة اليوم الخميس بتنفيذ خطة فرض الحظر الشامل من خلال إقامة نقاط الغلق على كافة المداخل والمخارج لمحافظات المملكة بالمشاركة مع مختلف الأجهزة الأمنية، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في مواجهة جائحة كورونا.

وتأتي عملية الانتشار لفرض حظر التجول الشامل في كافة المحافظات، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا وللتخفيف من أعداد الإصابات اليومية واتاحة المجال لتسهيل عمل فرق التقصي الوبائي.

ويبدأ حظر التجوّل الشامل من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الخميس، ولمدة 48 ساعة، لينتهي منتصف ليلة السبت/ الأحد المقبل. وسيتكرر تطبيق حظر التجول الشامل بالآلية ذاتها خلال الأسابيع المقبلة وحتى إشعار آخر، ولن يسمح لأحد من المواطنين بالخروج، بما في ذلك حملة التصاريح الإلكترونية، وتستثنى فقط فرق التقصي الوبائي، والكوادر الطبية والتمريضية، وعدد محدود جداً من القائمين على ديمومة عمل المؤسسات والقطاعات الحيوية.