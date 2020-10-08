“الصحة” تعلن اليوم الخميس شفاء 202 حالة و13 وفاة و1317 اصابة بالكورونا 1312 منها محلية ليصبح العدد الكلي21517

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1317 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الخميس، منها 1312 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 21517.

كما أعلنت عن تسجيل 13 وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 144 حالة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة، وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، على 1312 حالة محليّة، منها 895 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و213 حالة في محافظة الكرك، و102 حالة في محافظة الزرقاء، و27 حالة في محافظة البلقاء، و16 حالة في محافظة إربد، منها 4 حالات في الرمثا، و11 حالة في محافظة معان، و11 حالة في محافظة العقبة، و9 حالات في محافظة مأدبا، و8 حالات في محافظة جرش، و7 حالات في محافظة عجلون، و7 حالات في محافظة الطفيلة، و6 حالات في محافظة المفرق، إضافة إلى تسجيل 5 حالات خارجيّة، بين القادمين من خارج المملكة.

كما سُجّلت 202 حالة شفاء منها 37 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و140 حالة في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و11 حالة في مستشفى الملكة علياء، و14 حالة في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

ولفت إلى إجراء 20399 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 1371511 فحصاً.

ودعت الوزارة الجميع في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.