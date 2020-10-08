الجامعة الاردنية: التقدم لمكرمة المعلمين الكترونيا

اعلنت دائرة القبول والتسجيل في الجامعة الأردنية، إن التقدم لمكرمة المعلمين حسب المعدلات المعلنة، وتقديم الوثائق المطلوبة سيكون الكترونيا؛ وذلك من خلال الرابط: https://moe.gov.jo/ar/node/79815
وأهابت الدائرة في بيان اليوم الخميس، بالطلبة عدم مراجعة مكتب تنسيق مكرمة المعلمين بهذه الخصوص مطلقا، والاحتفاظ بالوثائق المحملة الكترونيا لتسليمها لاحقا لمنسق الوزارة في الجامعة.
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