إعلان نتائج القبول الموحد للطلبة حملة الشهادات الأجنبية/ رابط

أعلنت دائرة القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج القبول الموحد للطلبة حملة الشهادات الأجنبية للعام الجامعي 2020 /2021.
لمعرفة نتيجة القبول يتعين استخدام رقم الجلوس من خلال الرابط الآتي:
قد تطولُ الاعمارُ لا مجدَ فيها ويضمُّ الامجادَ عمرٌ قصيرُ ... إقرأ المقال
أعلنت دائرة القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج القبول الموحد للطلبة حملة الشهادات الأجنبية للعام الجامعي 2020 /2021.
لمعرفة نتيجة القبول يتعين استخدام رقم الجلوس من خلال الرابط الآتي:
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