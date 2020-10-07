وزارة التربية تمدد تسجيل الامتحان التكميلي

صرح امين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، ان وزارة التربية والتعليم قررت، اليوم الاربعاء، تمديد التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة / الامتحان التكميلي لسنة 2020 ، وذلك حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء المقبل الثالث عشر من الشهر الحالي بدلا من يوم غد الخميس.

وقال الدكتور العجارمة، ان قرار الوزارة يهدف الى تمكين الطلبة من استكمال عملية التسجيل، من خلال مراجعة مديريات التربية والتعليم ودفع رسوم الاشتراك، وتقديم الوثائق المطلوبة، بعد التسجيل الالكتروني الاولي.

وبين ان عدد من مديريات التربية والتعليم كانت قد اعلنت عن فتح مكاتب في بعض المدارس لاستكمال عملية التسجيل والتخفيف من الاكتظاظ الذي تشهده هذه المديريات، داعيا الطلبة للالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظا على سلامتهم.