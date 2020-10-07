محتجون من محافظتي حماة وادلب يطالبون قوات الاحتلال التركي بمغادرة سوريا

إدلب – نورث برس

طالب محتجّون من محافظتي إدلب وحماة، الثلاثاء، القوات التركية بإخلاء نقاطها العسكرية ومغادرة الأراضي السورية.

وشهدت قرية معرة حطاط التابعة لمدينة معرّة النعمان، جنوب إدلب شمال غربي سوريا، مظاهرة أمام نقطة عسكرية تركية تحاصرها قوات الحكومة السورية منذ مطلع العام.

وتقع قرية معرة حطاط على طرفي الأوتوستراد الدولي الواصل بين دمشق وحلب وشهدت خلال العام استهدافاً مباشراً من قبل قوات الحكومة لعدة مرات.

وأظهرت تسجيلات مصورة بثها ناشطون وصفحات مقربة من الحكومة السورية، تجمعاً لمتظاهرين أمام النقطة التركية في القرية التي تخضع لسيطرة القوات الحكومية.

وطالب المحتجون، ومعظمهم من مؤيدي الحكومة السورية، بخروج القوات التركية وإخلاء نقاطها العسكرية مرددين شعارات تمجّد الرئيس السوري بشار الأسد.

وذكر مصدر مطلع لنورث برس أن اعدادا كثيرة من طلاب المدارس في محافظة حماة كانوا مشاركين في التظاهرة أمام النقطة التركية .