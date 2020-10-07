الملك يكلف الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاربعاء بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة عمر الرزاز
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جرينتش+2 10:18
بوتين: وصف بايدن لترامب بأنه “جرو بوتين” يعبر عن ثقافتهما السياسية ولكنه يرفع من شأن روسيا ويحط من قدر امريكا

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