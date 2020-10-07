بوتين: وصف بايدن لترامب بأنه “جرو بوتين” يعبر عن ثقافتهما السياسية ولكنه يرفع من شأن روسيا ويحط من قدر امريكا

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على جملة جو بايدن التي وجهها لدونالد ترامب بأنه “جرو بوتين”،واصفا إياها بأنها تعكس الثقافة السياسية السائدة هناك، موضحا أن هذه التصريحات ترفع من موقف روسيا لأنها تتحدث عن نفوذها وقوتها.

وقال بوتين اليوم الأربعاء: “عندما يحاول شخص ما إذلال أو إهانة رئيس الدولة الحالي في السياق الذي ذكرته، فإنه بطريقة ما يرفع من شأننا، ويتحدث عن نفوذنا وقوتنا المذهلين”.

وأضاف بوتين أن هذا الوضع ليس من شأن روسيا، ويمكن لمرشحي الرئاسة الأمريكية تسويته “فيما بينهم على النحو الذي يرونه مناسبا في سياق الأحداث الجارية”.

وقال: “فيما يتعلق بالقسوة المتبادلة أو الإهانات المباشرة التي ذكرتها للتو، ما يمكن قوله: ان هذا مظهر من مظاهر مستوى الثقافة السياسية أو عدم وجودها عندهم”.

وكان في وقت سابق، قد وصف المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن، خلال المناظرة، الرئيس الحالي للبلاد ترامب بأنه “جرو بوتين”.

وقال بوتين: “موقف المرشحين للرئاسة في أي بلد، بما في ذلك في دولة عظمى مثل الولايات المتحدة يقيم من قبل ناخبي هذا البلد، في الحالة المعنية من قبل مواطني الولايات المتحدة. أما نحن فمراقبون خارجيون، ولا نتدخل”.

وأضاف: “سنعمل مع أي رئيس مستقبلي للولايات المتحدة ، اي مع الشخص الذي سيثق به الشعب الأمريكي”.

وتابع عن بايدن: “أما بالنسبة لمرشح الحزب الديمقراطي، فيمكن أن نقول: من المؤسف ان نرى خطابًا حادًا معاديًا لروسيا”.