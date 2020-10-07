“الصحة” تعلن اليوم الاربعاء شفاء 189 حالة و9 وفيات و1199 اصابة بالكورونا 1190 منها محلية ليصبح العدد الكلي20200

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الاربعاء، تسجيل 1199 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن، بينها (1190) حالة إصابة محليّة.

وقالت وزارة الصحة، في الموجز الاعلامي اليومي حول فيروس كورونا، انه تم تسجيل (9) حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (131) حالة.

وقد توزّعت الحالات المحلية بحسب الموجز كما يلي: (870) في محافظة العاصمة عمّان، (115) في محافظة الزرقاء، (81) في محافظة إربد، (30 في الرمثا)، (37) في محافظة البلقاء، (28) في محافظة الكرك، (25) في محافظة العقبة، (18) في محافظة معان (6 في البترا)، (7) في محافظة جرش، (4) في محافظة المفرق، (3) في محافظة مأدبا، (1) في محافظة عجلون، (1) في محافظة الطفيلة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (20200) حالة.

وأشار الموجز الاعلامي اليومي، إلى تسجيل (189) حالة شفاء هذا اليوم، (42) في مستشفى الأمير حمزة، و(124) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(9) في مستشفى الملكة علياء، و(14) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

وقد تمّ إجراء (20507) فحصوص مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1351112) فحصاً.

وقالت وزارة الصحة انه في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، فاننا ندعو الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).