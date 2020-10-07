اعتقال 3 مطلوبين واحباط محاولة احتيال بـ 600 الف دينار

صرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في ادارة البحث الجنائي حول قيام مجموعة من الاشخاص بعرض احدى قطع الاراضي التي لا تعود اليهم على اخرين بسعر اقل من سعر السوق ، حيث جرت متابعة تلك المعلومات والتحقيق فيها وجمع المعلومات حول الاشخاص وأصحاب قطعة الارض.

وأضاف الناطق الاعلامي انه، ومن خلال التحقيق، تبين ان ثلاثة اشخاص من المطلوبين وذوي الاسبقيات الجرمية في قضايا الاحتيال قاموا بإيهام مالك قطعة الارض بوجود دفائن وسبائك ذهبية داخل ارضه، وان عليه اعطاءهم وكالة عامة تمكنهم من استخراج تلك السبائك، ليقوموا بعد ان قام بعمل وكالة غير قابلة للعزل باسم احدهم بعرض قطعة الارض للبيع بسعر أقل من سعرها الحقيقي .

وتابع الناطق الاعلامي انه جرى تحديد مكان وجود الاشخاص الثلاثة المشتبه بهم، والقي القبض عليهم جميعاً وضُبطت بحوزتهم الوكالة وسبائك حديدية مطلية بلون ذهبي وسلاح ناري وجرى تحويل القضية للقضاء.