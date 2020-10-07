اختيار الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد بالكويت

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسوماً أميرياً، يقضي بتزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد، وسيتم ارسال الأمر الأميري اليوم لمجلس الأمة، لمبايعة ولي العهد الأربعاء.

من جانبه، صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح أن أسرة آل صباح قد باركت تزكية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد. متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت.

والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، شغل منصب نائب رئيس الحرس الوطني، وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح.

وكان الشيخ مشعل قد التحق بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسًا للمباحث العامة آنذاك برتبة عقيد منذ عام 1967 وحتى عام 1980، وقد تحولت في عهده إلى إدارة أمن الدولة.

وعينه الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد عام 1977 رئيسًا لديوانية شعراء النبط.

كما أصدر الشيخ جابر مرسومًا أميريًا بتعيينه نائبًا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.

ويكتسب منصب ولي العهد أهمية قصوى لأن من يتولى هذا المنصب يعد بمثابة الأمير المستقبلي للبلاد. وتنص المادة السابعة من قانون توارث الإمارة على أنه “ينوب عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حال تغيبه خارج الدولة، وفقا للشروط والأوضاع المبينة في المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور”.

وبحسب المادة نفسها، للأمير أن “يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية”.