اجواء حارة نسبيا اليوم وارتفاع اخر غدا وبعده في اغلب المناطق

تسجل درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ خلال اليومين المقبلين ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون الاجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 34 – 20 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 19، وفي مرتفعات الشراة 29 – 17، وفي مناطق البادية 36 – 19، وفي مناطق السهول 33 – 19، وفي الاغوار الشمالية 39 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 25، وفي البحر الميت 39 – 23، وفي خليج العقبة 39 – 24 درجة مئوية.

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