الملك يكلف الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاربعاء بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة عمر الرزاز
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إغلاق 4800 منشأة ومخالفة 2300 مواطن لعدم الالتزام بأمر الدفاع 11

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