الملك يكلف الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاربعاء بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة عمر الرزاز
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جرينتش+2 10:17
إعتقال مطلوب بقضايا مخدرات وتحويله إلى محكمة أمن الدولة

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