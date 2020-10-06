توق: تدريس التخصصات والمستويات في الجامعات الأردنية إلكترونيا

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محي الدين توق، التحول للتدريس عن طريق التعليم الإلكتروني عن بعد في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة للفصل الدراسي المقبل في كافة التخصصات والمستويات البكالوريوس والدبلوم والماجستير والدكتوراه.

واستثني الوزير توق، خلال إيجاز صحفي اليوم الثلاثاء، بدار رئاسة الوزراء، من القرار طلبة الطب البشري في المرحلة الإكلينيكية للسنوات الرابعة والخامسة والسادسة وطلبة طب الأسنان للسنتين الرابعة والخامسة، وطلبة التمريض للسنتين الثالثة والرابعة، ومواد المختبرات والمواد ذات التطبيقات العملية والبدنية. وأعلن الوزير توق أن تسجيل الطلبة في المواد الدراسية للفصل الدراسي المقبل للطلبة القدامى والجدد إلكترونيا فقط دون الحاجة إلى مراجعة الطلبة لجامعاتهم، وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل 10/10، لافتا إلى أن الامتحانات لكافة المستويات سوف تعقد بالطريقة التي تم الاعلان عنها مسبقا من قبل مجلس التعليم العالي داخل الحرم الجامعي وبتباعد زمني كاف إلا إذا تطورت الحالة الوبائية بشكل يستدعي اللجوء إلى الامتحانات الإلكترونية، مبينا أن هذه الإجراءات تسري لإشعار آخر.

وبين الوزير توق أن هذه القرارات اتت على ضوء الوضع الوبائي في المملكة وللمحافظة على صحة وسلامة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعات والكليات والحد من انتشار فيروس كورونا. –(بترا)

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