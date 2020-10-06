تعليق دوام المدارس بشكل كلي اعتبارا من الجمعة المقبل

قرر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي تعليق دوام المدارس في السلطات التعليمية كافة، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، وذلك حفاظا على صحة وسلامة الطلبة والمعلمين والكوادر والمجتمع بأكمله.

كما قرر النعيمي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد برئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن تبقى الدورة التكميلية لطلبة الثانوية العامة في موعدها المعلن مسبقا، مشيرا الى ان الوزارة ستعلن عن اجراءات عقد امتحانات الثانوية للدورة التكميلية في الاسبوع المقبل.

وأكد استمرار الامتحانات للبرامج الدولية وفقا لبرنامجها المعلن ومراكزها المعتمدة والشروط والبروتوكولات الصحية المعتمدة.

وقال إن دوام المعلمين والهيئات الادارية في المدارس الحكومية سيكون بنظام التناوب وفقا لبرنامج ستعلن عنه الوزارة لمتابعة تعلم الطلبة عن بعد، ووفقا للاشتراطات الصحية المعتمدة.

وفيما يخص المدارس الخاصة ومدارس السلطات التعليمية الاخرى، أكد النعيمي ضرورة تنظيم دوام هيئاتها الادارية والتعليمية بما يخدم ادامة عمل التعليم عن بُعد شريطة الالتزام بالبروتوكول الصحي.

يذكر أن هذه القرارات جاءت في ضوء تطور الوضع الوبائي، وانسجاما مع قرارات مجلس الوزراء بمراجعة السياسات المتخذة في فتح وتعليق القطاعات.

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