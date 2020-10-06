“التعليم العالي” تحدد غدا موعدا لامتحان المفاضلة الجامعية لحملة الثانوية الأجنبية

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي غدا الأربعاء موعدا لعقد امتحان المفاضلة المقرر للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأجنبية للعام الجامعي 2020 – 2021.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الامتحان سوف يتضمن جلستين؛ الأولى تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهراً، والثانية تبدأ في تمام الساعة الثانية ظهراً وتستمر حتى الساعة الخامسة عصراً، لافته إلى أن مكان عقد الامتحان للجلستين في الجامعة الأردنية، مجمع القاعات الحاسوبية (Student.com).

وبينت الوزارة أن امتحان المفاضلة يغطي المواد العلمية الآتية:الفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والرياضيات.

ولفتت الوزارة الطلبة إلى أن الامتحان محوسب ويتم الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب، وأن على كل طالب إحضار هوية أحوال مدنية سارية المفعول، ويحظر على الطالب إدخال الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان، ويجب عليه إحضار آلة حاسبة.

ودعت الوزارة الطلبة الحضور إلى المكان المخصص لعقد الامتحان قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل، وعدم اصطحاب أولياء الأمور معهم، نظرا لعدم توافر أماكن مريحة لاستقبالهم فيها، وأكدت ضرورة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة وارتداء الكمامات والقفازات والحرص على التباعد الجسدي وبخلاف ذلك لن يسمح للطالب بدخول قاعة الامتحان.

وبينت الوزارة أنه في حال كان الطالب مقيما في منطقة أو حي مطبق عليه الحظر الكامل فيجب عليه التواصل مع مساعد أمين عام وزارة التعليم والبحث العلمي، محمود القيسي، على هاتف رقم 0799232393، الذي سيعمل على التنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

ولفتت الوزارة أن عدم استدعاء الطالب لحضور امتحان المفاضلة لا يعني استبعاده من عملية المنافسة والترشيح للقبول، ولكن لا يوجد تساوي معدل مع طلبة آخرين.

ودعت الوزارة الاطلاع على أسماء الطلبة المدعوين للامتحان في كل جلسة عن طريق الدخول إلى الرابط الآتي:http://www.admhec.gov.jo/BasicAnnouncement36.aspx

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