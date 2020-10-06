ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا وبعده في أغلب مناطق المملكة

تكون درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بنحو3-4 درجات مئوية، والاجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتصبح الأجواء حارة نسبياً في معظم مناطق المملكة، وحارة في الاغوار والبحر الميت وخليج العقبة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الخميس ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 4-5 درجات مئوية، وتصبح الأجواء حاره نسبيا في معظم مناطق المملكة، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 18 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 15، وفي مرتفعات الشراة 28 – 14، وفي مناطق البادية 34 – 17، وفي مناطق السهول 32 – 19، وفي الاغوار الشمالية 37 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 25، وفي البحر الميت 37 – 23، وفي خليج العقبة 36 – 24 درجة مئوية.

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