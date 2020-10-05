وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين شفاء 52 حالة و9 وفيات و1824 اصابة بالكورونا 1823 منها محلية ليصبح العدد الكلي 17464

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 110 حالات.

كما أعلنت الوزارة، حسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، تسجيل 1824 إصابة جديدة بالفيروس، منها 1823 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 17464.

وقد توزّعت الحالات المحلية الجديدة على؛ 1188 حالة في عمّان، 125 حالة في محافظة الزرقاء، 119 حالة في محافظة عجلون، 70 حالة في محافظة جرش، 65 حالة في محافظة البلقاء، 89 حالة في محافظة إربد 11 حالة منها في الرمثا، 65 حالة في محافظة مأدبا، 53 حالة في محافظة الكرك، 21 حالة في محافظة العقبة، 11 حالة في محافظة الطفيلة، 11 حالة في محافظة المفرق، و6 حالات في محافظة معان منها حالة في البترا.

كما سجلت حالة واحدة خارجيّة، لسائق شاحنة أردني قادم من مركز حدود العمري.

وأشار الموجز إلى تسجيل 52 حالة شفاء، منها 13 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و35 حالة في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و4 حالات في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

ولفت الموجز إلى إجراء 20034 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 1311436 فحصاً.

ودعت الوزارة الجميع في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.

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