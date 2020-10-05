مستقلة الانتخاب تنشر جداول الناخبين النهائية ونماذج الترشح

نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب فجر اليوم الاثنين، على موقعها الالكتروني الجداول النهائية للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر.

وبحسب الجداول النهائية، يبلغ عدد الناخبين 4 ملايين و647 الفا و835 ناخباً، منهم 2 مليون و200 الف و 456 ذكور، و 2 مليون و447 الفا و379 اناث.

والجداول النهائية متاحة للناخبين عبر خدمة الاستعلام عبر الرسائل النصية القصيرة على الرقم المجاني 94455 والاستعلام من خلال مركز الاتصال الخاص بالهيئة 117100، كما زودت الهيئة رؤساء لجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية بالجداول النهائية للناخبين. وتنص المادة (6) الفقرة (ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب على نشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي طريقة أخرى تحددها التعليمات التنفيذية وتزود كل رئيس انتخاب بالجداول النهائية للناخبين في دائرته.

كما نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني، نماذج الترشح الخاصة بالانتخابات النيابية. وتتيح هذه الخطوة لراغبي الترشح سحب النماذج من الموقع لغايات تعبئتها وتقديمها إلى لجان الانتخاب خلال فترة الترشح المقررة من السادس إلى الثامن من الشهر الجاري.

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