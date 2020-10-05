وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين شفاء 52 حالة و9 وفيات و1824 اصابة بالكورونا 1823 منها محلية ليصبح العدد الكلي 17464
أهم العناوين
جرينتش+2 11:12
فى اليوم العالمى للمعلم.. نجوم برعوا فى تجسيد دور «المدرس»/ 3 فيديوات

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني