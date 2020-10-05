الجيش يحبط محاولة تهريب 1055 كف حشيش من سوريا للاردن

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، فجر اليوم الإثنين، محاولة تهريب 1055 كف حشيش من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، بحسب مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وقال المصدر إن القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب من أجل حماية المواطن وأمن حدود المملكة.

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