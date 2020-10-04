وزير الصحة يعلن اليوم الاحد شفاء 139حالة، و13 وفاة، و891 اصابة بالكورونا 889 منها محلية ليصبح العدد الكلي 15640

أعلن وزير الصحة، الدكتور سعد جابر تسجيل 889 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا وحالتي اصابة من الخارج ، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (15640) حالة.

وبين وزير الصحة، خلال ايجاز صحفي اليوم الأحد في دار رئاسة الوزراء ان الحالات المحليّة توزّعت على النحو الآتي: 606 في العاصمة عمّان، و19 في الكرك، و46 في البلقاء، و130 في الزرقاء، و5 في معان، و4 في عجلون، و18 في مأدبا، و4 في المفرق و13 في جرش، و24 في إربد، و1 في العقبة، و19 في الطفيلة بالاضافة لتسجيل 13 حالة وفاة بكورونا.. مشيرا الى ان حالات الوفاة كانت معظمها لكبار في السنّ ومرضى بأمراض مزمنة فيما توفي شاب في العشرين من عمره يعاني من التهاب سحايا وشاب اربعيني يعاني من ورم في المعدة، ليرتفع عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 101 وفاة، بالإضافة لتسجيل 139 حالة شفاء في مستشفى الامير حمزة والخدمات الطبية الملكية ومناطق العزل ومستشفى الاستقلال .

واشار وزير الصحة الى تسجيل 14038 حالة كورونا محلية منذ يوم الجمعة 7 اب الماضي .

وقال الدكتور جابر ان فرق الاستقصاء الوبائي اجرت اليوم 20381 فحصاً، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات منذ بدء الجائحة حوالي مليونا و300 الف فحص.

وقال أن وزارة الصحة خلال الستة شهور الماضية حسنت النظام الصحي ليكون قادراً على استقبال الحالات ومتابعتها متابعة حثيثة وتنتج المملكة يوميا 5 ملايين كمامة وقادرة على زيادتها الى 10 ملايين كمامة و20 ألف واقي وجه و10 آلاف لباس بالاضافة لـ200 ألف نظارة واقية، كما تجري نحو 20 ألف فحص “بي سي آر” يوميا ويتوفر 6200 سرير طبي في المستشفيات.

واوضح أنه يوجد حوالي 33 مختبرا قادر على اجراء الفحوصات وقريبا سيتم افتتاح مختبر اربد والزرقاء والعقبة وغور الصافي وزيادة اعداد فرق التقصي الوبائي الى400 فريق .

وبين الدكتور جابر انه تم اعادة تسعير الفحوصات في القطاع الخاص لتصبح 35 دينارا ووضع سقوف بالمستشفيات الخاصة لمن يرغب بالعلاج فيها بحد اقصى 250 دينارا للدرجة الاولى و150دينارا للدرجة الثانية وستتولى الوزارة متابعة المستشفيات .

ودعا الدكتور جابر المواطنين الى البعد عن التجمعات، وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات .