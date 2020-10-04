وزارة العمل: تأجيل خدمة العلم سببه ارتفاع عدد الإصابات بالكورونا

قالت وزارة العمل، اليوم الأحد، إن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والإغلاقات التي شهدتها بعض المناطق نتيجة ذلك، تسببت في تأجيل الاستدعاء من قبل القوات المسلحة إلى خدمة العلم، نافية في الوقت نفسه ما يشاع حول إلغائه.

الناطق باسم الوزارة، محمد الزيود، إن “ما يشاع عن إلغاء برنامج خدمة العلم غير صحيح، وأن سبب تأجيل الاستدعاء من القوات المسلخة يتعلق فقط بزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا والإغلاقات التي شهدتها بعض المناطق نتيجة ذلك، والتي تحول دون وصول المستدعيين”.

وأكد الزيود في بيان، أن “التنسيق قائم وبشكل مستمر بين القوات المسلحة والوزارة بخصوص الموعد الجديد للاستدعاء”، مضيفا أن قرار عودة خدمة العلم “هو قرار وطني تم اتخاذه على أعلى المستويات”