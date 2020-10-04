نوال الجوهري مديراً عاماً للمعهد القضائي

قرر المجلس القضائي انتداب قاضي محكمة استئناف عمان الدكتورة نوال محمد الجوهري، مديراً عاماً للمعهد القضائي، بالإضافة لعملها.

وبحسب قرار المجلس، فقد اجتمع المجلس عبر تقنية الاتصال المرئي، بدعوة من رئيسه يوم الخميس الماضي ، للنظر في تنسيب رئيس المجلس القضائي، رئيس مجلس ادارة المعهد القضائي، واستناداً لأحكام المادة 7/أ من نظام المعهد القضائي رقم 49 لسنة 2020، قرر المجلس انتداب الدكتورة نوال الجوهري مديرة للمعهد القضائي.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة