طيور شرسة تهاجم طفلة بطريقة عدوانية فى أستراليا/ فيديو

هاجم احد طيور العقعق، فصيلة من الغربان، فتاة تبلغ من العمر 4 سنوات غرب أستراليا، حيث تسبب بجروح كبيرة فى وجهها وسال الدم منها، لانة كان يضربها بمخالبه.

وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية أن الدم كان يسيل من وجه فتاة تدعى إيفى ماركى، بعد أن ضربها الطائر العدوانى على الشاطئ الغربى، على بعد 70 كم جنوب مدينة بيرث.

وكانت والدتها شانتال ماركي تضع طفلها في عربة أطفال عندما هاجم الطائر ابنتها، وقالت إنها أدركت لأول مرة أن هناك خطأ ما عندما سمعت ابنها زاك البالغ من العمر تسع سنوات وهو يصرخ باسم إيفي.

وقالت “ماركي” إنه من حسن الحظ ان إصابات ابنتها كانت سطحية فقط، وأنه لم يصيب عينتها لأنها كانت قريبة جدًا وكانت تنزف وأضافت :”لم أستطع تصديق مدى عدوانية هذا العقعق بالذات لقد كان يضربها بمخالبه”.

وحذرت ماركي وهى أم لأربعة أطفال الآباء بضرورة الانتباه إلى طيور العقعق العدوانية، موضحة أنها شاهدت الطائر نفسه يهاجم أربعة أشخاص آخرين خلال فترة وجودها في الحديقة وكان أحد ضحاياه طفلاً صغيرًا