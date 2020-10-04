طلاق حلا شيحة رسميا من زوجها الكندى بالشهر العقارى اليوم

شهد الشهر العقارى بالإسكندرية، اليوم الأحد، طلاق رسمى للفنانة حلا شيحه من زوجها ستيف مارك الكندى الجنسية بعد انفصالهما منذ فترة طويلة وتم الانفصال الرسمى اليوم بمقر الشهر العقارى بمنطقة المنشية.

وقال طارق فودة، محامى الزوج، أنه تم طلاق موكله ستيف مارك بتوكيل رسمى منه بإتمام الطلاق رسميا وبحضور محامى وكيل الزوجة حلا شيحة، طلاقا رسميا وبرغبه الطرفين.

وأضاف فى تصريح خاص لليوم السابع، أن الزوجة برت طليقها من كافة النفقات الزوجية، موضحا أن عملية الطلاق جاءت فى الشهر العقارى بالإسكندرية نظرا لأن الزواج كان بمحافظة الإسكندرية وذلك اتباعا للإجراءات القانونية.

يذكر أن الفنانة حلا شيحة انفصلت عن زوجها وجاءت إلى مصر بصحبه أطفالها الأربعة منذ فترة طويلة ولم يكن هناك انفصالها رسميا طوال هذه الفترة حتى تم عملية الطلاق اليوم بالشهر العقارى بالإسكندرية بتوكيل من محاميه.