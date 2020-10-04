وزير الصحة يعلن اليوم الاحد شفاء 139حالة، و13 وفاة، و891 اصابة بالكورونا 889 منها محلية ليصبح العدد الكلي 15640
أهم العناوين
جرينتش+2 08:01
خلال تقديم اشتية واجب العزاء.. أمير الكويت الشيخ نواب: سنبقى نسير على خطى الأمير الراحل تجاه فلسطين وشعبها

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني