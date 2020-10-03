بعد تهجمه الفظ على الإسلام .. القرة داغي يفنّد مزاعم ماكرون ويعتبره حاكماً يعيش شبح حروب دينية بالقرون الوسطى
أهم العناوين
جرينتش+2 03:58
: محمد الدرّة

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني