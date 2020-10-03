عاصي الحلاني يصل القاهرة ليشارك في احتفالات نصر أكتوبر باغنية «أيوة يا مصريين»

وصل مساء أمس، النجم اللبناني عاصى الحلاني، بصحبة نجلة الوليد إلي القاهرة، وذلك من أجل المشاركة باحتفالات نصر أكتوبر.

وقد نشر عاضي الحلاني عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، صورة له من الطائرة في طريقه إلى مصر، معلقا: «إلى القاهرة باذن الله للمشاركة باحتفالات نصر أكتوبر المجيد».

وكان عاصى الحلانى قد انتهى مؤخرا من تسجيل أغنية هدية للشعب المصرى، وتحمل اسم «أيوة يا مصريين» من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع زووم، ومن المقرر طرحها في احتفالات نصر أكتوبر.

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