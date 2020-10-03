بعد تهجمه الفظ على الإسلام .. القرة داغي يفنّد مزاعم ماكرون ويعتبره حاكماً يعيش شبح حروب دينية بالقرون الوسطى
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عاصي الحلاني يصل القاهرة ليشارك في احتفالات نصر أكتوبر باغنية «أيوة يا مصريين»

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