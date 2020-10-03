بدء الترشح لانتخابات مجلس النواب الـ19 الثلاثاء المقبل

تفتح الهيئة المستقلة للانتخاب، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر، من الثلاثاء وتستمر حتى الخميس المقبل.

ويُشترط في طلب الترشح أن يتضمن تقديم إيصال بقيمة 500 دينار كرسوم للترشح من خلال مديريات المالية المنتشرة في مناطق المملكة كافة، وشهادة عدم محكومية، فضلًا عن إثبات حصول المترشح على الجنسية الأردنية منذ 10 أعوام.

ويوجب القانون على المترشحين من موظفي الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والهيئات الرسمية والعامة وموظفي الهيئات العربية والإقليمية، ومن هم في حكمهم وأمين عمّان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها، ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية والبلدية ومجالس المحافظات، تقديم استقالاتهم قبل 60 يومًا من تاريخ الاقتراع في 10 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.