بشرى للعالم.. ترامب يعلن اليوم الجمعة عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا وخضوعهما للحجر الصحي
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جرينتش+2 02:39
هل تصمد الكويت على نهج اميرها الراحل وسط ضغوط “خلايجة التطبيع” للالتحاق بهم؟؟

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