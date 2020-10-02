بشرى للعالم.. ترامب يعلن اليوم الجمعة عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا وخضوعهما للحجر الصحي
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بدء طلبات الإنتقال من جامعة لاخرى ومن تخصص لآخر مساء اليوم

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