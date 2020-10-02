“الصحة” تعلن اليوم الجمعة شفاء 177 حالة و10 وفيات و549 اصابة بالكورونا 540 منها محلية ليصبح العدد الكلي 13650

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 549 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ منها 546 حالة محلية.

وبحسب الايجاز الصحفي الصادر عن وزارة الصحة ورئاسة الوزراء، فقد توزعت الحالات المحلية على النحو الاتي:

︎ (408) في محافظة العاصمة عمّان.

︎ (72) في محافظة الزرقاء.

︎ (45) في محافظة البلقاء.

︎ (2) في محافظة إربد، منها حالة في لواء الرمثا.

︎ (4) في محافظة جرش.

︎ (5) في محافظة الكرك.

︎ (4) في محافظة المفرق.

︎ (4) في محافظة معان.

︎ (2) في محافظة عجلون.

︎ (3) حالات خارجيّة، واحدة منها بين القادمين من الخارج، و(2) لسائقي شاحنات من مركز حدود العمري، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (13650) حالة.

كما سُجّلت (10) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (79) حالة.

وسُجّلت (177) حالة شفاء هذا اليوم، (13) في مستشفى الأمير حمزة، و(160) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(2) في مستشفى الملكة علياء، و(2) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة، فيما تمّ إجراء (12153) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1250781) فحصاً.

وفي ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، فقد دعت وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).