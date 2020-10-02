الجيش يؤجل موعد مراجعة المكلفين بخدمة العلم للمركز العسكري للتجنيد

اعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية شؤون الأفراد، عن تأجيل موعد مراجعة المكلفين بخدمة العلم للمركز العسكري للتجنيد الى اشعار اخر.
وبينت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ان الظروف الصحية الراهنة والمتعلقة بإزدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا حالت دون مراجعة المكلفين بخدمة العلم للمركز العسكري خلال الفترة من 4 الى 29 من شهر تشرين الأول الحالي. وأشارت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي الى ان المواعيد الجديدة لإستقبال المكلفين بخدمة العلم سيحدد لاحقاً .
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