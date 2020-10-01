“الصحة” تعلن اليوم الخميس شفاء 126 حالة و8 وفيات و1276 اصابة بالكورونا 1274 منها محلية ليصبح العدد الكلي 13101

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1276 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الخميس، منها 1274 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 13101.

وقد توزعت الإصابات الجديدة وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي: 1274 حالة محليّة منها 538 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و534 حالة في محافظة الزرقاء، و119 حالة في محافظة البلقاء، و24 حالة في محافظة إربد، منها حالة في لواء الرمثا، و23 حالة في محافظة جرش، و11 حالة في محافظة مأدبا، و3 حالات في محافظة الكرك، و7 حالات في محافظة المفرق، و5 حالات في محافظة العقبة، و5 حالات في محافظة معان، و5 حالات في محافظة عجلون.

كما سجلت حالتان خارجيّتان، بين القادمين من الخارج، إضافة إلى تسجيل 8 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 69 حالة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 126 حالة شفاء منها 19 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و91 حالة في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و16 حالة في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

ولفت إلى إجراء 17806 فحوصات مخبرية، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 1238628 فحصاً.

ودعت الوزارة الجميع في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.

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