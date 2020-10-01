وزارة التعليم العالي تعلن قائمة إساءة الاختيار اليوم الخميس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء امس الأربعاء، تأجيل إعلان قائمة إساءة الاختيار إلى اليوم الخميس.

وأوضح مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، في تصريح، أن القائمة تم تجهيزها وتم تأجيل إعلانها لليوم الخميس لمزيد من إجراءات التدقيق.

وكانت الوزارة قد اعلنت، امس الاول الثلاثاء، أنه وفقاً لقرار مجلس التعليم العالي فسيتم إعلان أسماء الطلبة غير المقبولين (فئة إساءة الاختيار) الحاصلين على ثانوية عامة أردنية للعام (2020) فقط، ضمن قائمة القبول الموحد، وحسب معدلات القبول التنافسية، والشواغر المتاحة في تخصصات الجامعات الأردنية، والذين يبلغ عددهم 11283 طالباً وطالبة، مساء الأربعاء الموافق 30 /9 / 2020.

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